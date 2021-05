Stiri pe aceeasi tema

- Tesla este pe punctul de a pierde o sursa de venituri din creditele de reglementare, care a fost cruciala pentru profiturile sale trimestriale consecutive din ultimii aproape doi ani. Stellantis NV, producatorul auto format prin fuziunea PSA Group și Fiat Chrysler, a anunțat miercuri ca parasește un…

- Stellantis, grupul auto recent format, care cuprinde marci precum Fiat, Peugeot și Citroen, spune ca în aceste luni criza semiconductorilor se va agrava, iar spre final de an va fi ceva mai bine. Cei de la Stellantis, grup care anul trecut a vândut 6,2 milioane de mașini, spun ca efectele…

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…

- Stellantis, al patrulea mare producator auto din lume, va lansa in acest an o versiune electrica a Opel Astra si un Peugeot 308 hibrid, intre noile sale oferte de automobile electrice, transmite Reurers potrivit news.ro. Grupul vrea sa se foloseasca de marimea sa pentru a devansa companiile…

- Vanzarile europene de mașini noi au scazut cu 20% in februarie, piața auto fiind in continuare afectata de blocajele provocate de pandemia de coronavirus și a incertitudinii aferente in Europa. Inmatricularile totale de pe piețele UE, AELS și Marea Britanie au fost de 850.170, arata datele asociației…

- Stellantis vrea sa poziționeze Alfa Romeo, DS și Lancia ca branduri premium in cadrul grupului, iar acestea sa colaboreze pentru a dezvolta modele noi cu platforme și motorizari comune. Primele lansari vor avea loc in perioada 2024-2025, a spus recent un reprezentant al marcii franceze. Atenția mai…

- Japonezii de la Toyota, cel mai mare producator auto din lume, vor ramane activi pe piața europena, spre deosebire de alți conaționali, care ori sunt pe cake sa devina electrici, ori abandoneaza piața europeana din cauza masurilor de decarbonatare și amenzilor la care sunt supuși producatorii daca depașesc…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in ianuarie un declin de 12%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2020, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile…