Militantul de extrema dreapta Carlos Garcia Julia, unul dintre autorii atentatului contra unor avocati comunisti la Madrid in 1977, cunoscut drept ''masacrul de la Atocha'', a fost intemnitat vineri in Spania dupa ce a fost extradat de Brazilia, a anuntat administratia penitenciarelor spaniole, potrivit AFP. Arestat in metropola braziliana Sao Paulo la finalul lui 2018, Carlos Garcia Julia a fost extradat in Spania, unde a ajuns vineri dimineata, escortat de trei politisti. El a fost intemnitat la inchisoarea Soto del Real, din apropiere de Madrid. ''Astazi democratia si…