Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea lungmetrajului „Fantastic Beasts 3” a fost amanata pentru iulie 2022, dupa ce compania producatoare Warner Bros. l-a fortat pe Johnny Depp sa demisioneze din franciza, scrie news.ro . Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat in prezent in productie in Marea Britanie, va fi lansat pe 15 iulie 2022,…

- Lungmetrajul „Fantastic Beasts 3” este programat sa fie lansat in iulie 2022, a anuntat compania Warner Bros., care l-a fortat in urma cu cateva zile pe Johnny Depp sa demisioneze din franciza, dupa ce actorul a pierdut in prima faza procesul intentat tabloidului The Sun, potrivit news.ro.Filmul,…

- Actorul american Johnny Depp a anuntat vineri ca se retrage din franciza ''Fantastic Beasts'' dupa ce a pierdut procesul de defaimare intentat tabloidului britanic ''The Sun'', care a scris despre vedeta ca si-a batut fosta sotie, informeaza Reuters.Intr-o postare pe Instagram, Depp a declarat…

- Johnny Depp a anunțat ca renunța la rolul sau din franciza ”Fantastic Beasts”, dupa ce compania de producție Warner Bros i-a cerut s-o faca. Actorul spune ca decizia are legatura cu procesul pierdut impotriva tabloidului britanic The Sun, care l-a descris ca fiind un soț abuziv fața de Amber Heard.

- Actorul Johnny Depp a pierdut, luni, procesul pe care il avea cu tabloidul britanic The Sun. Procesul este considerat cel mai mare proces de defaimare din Anglia secolului 21. Procesul a inceput pe 7 iulie si s-a incheiat pe 28 iulie. Tabloidul The Sun a scris, in 2018, despre Johnny Depp ca si-a batut…

- Johnny Depp (57 ani), devenit celebru gratie unor roluri interpretate intr-o serie de filme de mare succes, precum "Edward Scissorhands" ("Edward Maini-de-foarfece") si cele din franciza "Pirates of the Caribbean" ("Piratii din Caraibe"), a dat in judecata News Group Newspapers, editorul tabloidului…

- Starul hollywoodian Johnny Depp, 57 de ani, a pierdut luni procesul intentat tabloidului britanic The Sun pentru un articol care il numea "bataus de sotie", dupa ce un judecator de la Curtea Suprema din Londra a decis ca acuzatiile publicate in acel cotidian erau "substantial adevarate", informeaza…

- Starul hollywoodian Johnny Depp va afla pe 2 noiembrie sentinta ce va fi pronuntata in procesul intentat unui tabloid britanic care l-a numit "bataus de sotie", o decizie care ar putea avea un impact de durata asupra carierei actorului american, informeaza Reuters. Johnny Depp, in varsta de 57 de ani,…