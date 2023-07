Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finalele ale unui studiu clinic au confirmat ca medicamentul donanemab incetinește cu aproximativ 35% declinul cognitiv la pacienții cu Alzheimer. Experții in sanatate spun ca acest medicament reprezinta un punct de cotitura in lupta impotriva demenței, scriu BBC și The Guardian.

- Benzodiazepinele sunt asociate cu complicații neurologice pe termen lung, potrivit unui studiu realizat la Universitatea Colorado, transmite Huff Post. Benzodiazepinele, medicamente prescrise in cazuri de anxietate, stres sau insomnie, sunt cunoscute pentru eficacitatea lor, dar și pentru riscul de…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca singuratatea ar putea fi un factor de risc mai important pentru aparitia bolii arteriale coronariene decat dieta deficitara, lipsa exercitiilor fizice, fumatul si depresia. Boala arteriala coronariana este o afectiune din cauza careia vasele sangvine care alimenteaza…

- Ciltacabtagene autoleucel - cunoscut si sub denumirea comerciala Carvykti - a fost testat in cadrul unui studiu clinic care a implicat 419 pacienti cu mielom multiplu a caror boala nu a raspuns la tratamentul chimioterapic prescris in mod obisnuit, Lenalidomida.In timp ce utilizarea acestuia din urma…

- Consumul de broccoli sau de varza ar permite limitarea severitatii alergiilor cutanate, potrivit unui studiu prezentat de INSERM (Institutul National pentru Sanatate si Cercetari Medicale din Franta), care subliniaza importanta unei alimentatii echilibrate pentru pacientii care sufera de aceste reactii…

- Recent, s-a descoperit ca țanțarii adora mirosul floral al sapunului și al cosmeticelor cu esențe dulci și florale, așa ca iși aleg hrana in funcție de cat de intens este mirosul pe care il emanam. Insa exista un miros destul de comun in igiena personala care chiar le displace: parfumul nucii de cocos.…