Un barbat si o fetita de un an, raniti intr-un accident rutier la Sibiu

Un barbat in varsta de 30 de ani si o fetita de un an au fost transportati, constienti, la doua spitale din municipiul Sibiu dupa ce au suferit traumatisme in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Henri Coanda din municipiu, a anuntat Serviciul… [citeste mai departe]