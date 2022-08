Care sunt țarile din Europa cu cel mai scump internet mobil. Pe ce loc se afla Romania. Prețurile pentru internet in UE difera de la o țara la alta și ajung chiar și la 12 dolari. Conform unui studiu realizat de Cable.co.uk, Romania se afla in categoria țarilor in care 1 GB de date mobile costa, in medie, intre 1 și 2 dolari. In ceea ce privește prețul mediu la nivel european, acesta de 1,89 dolari pentru 1 GB, in țara noastra. Cel mai ieftin preț gasit, dupa analizarea a 19 planuri tarifare, era de 0,13 dolari, iar cel mai scump de 4,9 dolari, potrivit go4it.ro. La jumatatea anului trecut, mai…