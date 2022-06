Care sunt miniștrii corigenți la integritatea averilor Pana la 15 iunie 2022, fiecare ministru era obligat sa-și depuna declarația de vere și cea de interese aferente anului fiscal 2021, dar doi dintre membrii cabinetului Ciuca n-au catadicsit sa faca acest lucru. Rafila și Barna Tanczos, mai șmecheri decat Iohannis Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ”Persoanele prevazute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expresia ”peștele de la cap se impute” ar putea fi mottoul Agenției Naționale de Integritate (ANI), mai ales de cand a fost de cand Florin-Ionel Moise a fost impus președinte. Ioahnnis, Ciuca, Ciolacu – da, Moise – ba Potrivit Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor…

- „Saptamana trecuta au avut loc mai multe intalniri cu specialistii in operarea, procesarea, elaborarea dosarelor penale pe criminalitatea de mediu. Sper ca Romania, in cel mai scurt timp posibil, sa aiba in sfarsit o retea de procurori de mediu, o retea de procurori de mediu care a fost initiata, la…

- O interpelare parlamentara recenta a unui deputat fost liberal readuce in prim plan o situație extrem de complicata de pe litoralul romanesc al Marii Negre care va genera o mulțime de scandaluri. ”In anul 2021, a existat o mare problema odata cu extinderea suprafețelor de plaja pe litoralul” Deputatul…

- "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice. Sunt convins ca epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice intr-o ora si 37 de minute se datoreaza pe de-o parte popularitatii in crestere…

- VIDEO: Marcel Boloș și Sebastian Burduja, cei mai noi miniștri in cabinetul Ciuca. Ce ministere vor conduce cei doi Marcel Bolos si Sebastian Burduja au depus, marti, juramantul de investitura in functiile de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, respectiv ministru al Cercetarii, Inovarii…

- Povestile despre asa-zisele defrisari ilegale de padure sunt neadevarate, pentru ca nimeni nu poate sa-mi arate un caz de taiere masiva ilegala din 2021 sau din 2022, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, cu ocazia dezbaterii motiunii…

- Ministerul Educației a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari generali privind deschiderea școlii romanesti catre societate, respectiv modernizarea/reforma invațamantului romanesc. Au participat ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, pregatește de mult timp o mutare care va genera un scandal uriaș la Regia Naționala a Padurilor- Romsilva, dar și in randul clasei politice de la noi. Barna Tanczos are pregatit de mai mult un proiect de reorganizarea al Regiei Naționale…