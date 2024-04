Care sunt cauzele strabismului la copii? Strabismul este o afecțiune oculara comuna in randul copiilor, caracterizata prin lipsa de aliniere corecta a ochilor. Aceasta condiție poate duce la dificultați de vedere binoculara și, daca nu este tratata, poate avea consecințe pe termen lung asupra vederii. Ințelegerea cauzelor strabismului este esențiala pentru a asigura intervenții timpurii și eficiente. Viciile de refracție de refracție Una dintre cauzele strabismului la copii este reprezentata de viciile de refracție [1]-[2]. Acestea sunt un set de afecțiuni oculare care implica o focalizare incorecta a luminii in ochi, ceea ce duce la o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperiți cum sa speculați asupra mișcarilor prețurilor Bitcoin fara a deține activul in sine prin opțiunile Bitcoin. Contractele de opțiuni Bitcoin sunt un tip de contract de instrumente derivate care permite investitorilor sa speculeze asupra criptomonedei mișcarile prețurilor fara a deține Bitcoin…

- Tragicul incident a avut loc, in aceasta dupa-masa, in localitatea Mintia, in timp ce doi barbați lucrau la dezinfectarea unui bazin ce aparținea unei societați comerciale. Ajunși la locul incidentului, pompierii din Deva au gasit un barbat de 22 de ani, conștient, dar ce acuza stari de rau, iar…

- Anizotropia este o condiție medicala in care intre cei doi ochi exista o asimetrie de refracție. Diferența este de una sau mai multe dioptrii. Diagnosticata și tratata in primii ani de viața, afecțiunea nu iși mai poate pune amprenta asupra dezvoltarii vizuale și a funcției binoculare la copii. La varsta…

- Racheta Trident trebuia sa zboare cateva mii de kilometri inainte de a ateriza fara pagube in oceanul Atlantic, intr-o zona cuprinsa intre Brazilia și Africa de Vest. In schimb, racheta a cazut in ocean aproape de locul unde a fost lansata, relateaza BBC.Atat secretarul apararii, Grant Shapps, cat și…

- Consiliul Concurentei a amendat patru companii cu 123 milioane lei pentru participarea la o intelegere anticoncurentiala pe piata comercializarii televizoarelor si telefoanelor mobile, in perioada 2019-2021. E vorba despre compania SEROM (Samsung Electronics Romania), Altex Romania, Dante International,…

- Ințelegerea modului in care pisica ta iși regleaza temperatura corpului te poate ajuta sa o faci cat mai confortabila pe tot parcursul anului, scrie Pet Wellbeing. In timp ce temperatura corpului uman este de aproximativ 37 de grade Celsius, temperatura ideala a corpului felinei este de aproximativ…

- CARANSEBEȘ – O terasa de pe Dalma din Piața Gugulanilor, cunoscuta pentru „micii de Deva”, a ars aseara, incendiul fiind anunțat la 112 in jurul orei 21.30! La fata locului s-au deplasat imediat trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebes, cu doua autospeciale de stins incendii si…

- Nu mai este o noutate ca cea mai mare concentrație de poluare din Romania este raportata in București și in imprejurimile orașului. Doar ca senzorii și masuratorile oficiale ale nivelului de poluare al aerului vorbesc despre zone surprinzatoare din Capitala ca fiind cele mai puțin sigure din acest punct…