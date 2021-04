Care este testul potrivit pentru descoperirea anticorpilor COVID-19, conform specialiștilor?

Testele de tip antigen-anticorpi, efectuate în laboratoarele medicale în urma recoltarii unei probe de sânge, arata daca organismul tau a dezvoltat anticorpi specifici SARS-CoV-2, fie ca ai avut sau nu simptome de boala. Important de precizat este faptul ca testele pentru anticorpi nu se folosesc în scop diagnostic, în timpul infecției acute, adica atunci când pacientul prezinta simptome specifice bolii. În cazul în care suspectezi ca ai intrat în contact cu virusul, potrivit este testul RT-PCR pentru…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

