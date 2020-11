Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep are simptome medii, spune Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii Simonei Halep, care spera ca sportiva sa se refaca cat mai repede.Artemon Apostu-Efremov a declarat la Digi Sport ca Simona Halep are simptome medii. ALERTA Romania a depașit 7000 de decese din cauza…

- Au trecut 10 zile de la rapirea lui Adrian Glijin, iar rudele acestuia nu cunosc nimic despre locul de detenție și starea acestuia de sanatate, anunța Asociația Promo-LEX intr-un comunicat de presa.

- Potrivit unor surse, celebrul chirurg primește tratament cu masca de oxigen, dar nu este internat la Terapie Intensiva. Medicii il supravegheaza permanent, asta pentru ca Mircea Beuran se afla in clasa de risc avand peste 60 de ani. Momentan, starea lui de sanatate este una buna. De…

- Ea la munca, el la distracție! Toni Iuruc o suține pe Simona Halep in turneul de la Roland Garros... de la terasa. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe logodnicul sportivei in compania unei persoane misterioase, la un restaurant din Capitala.

- Simona Halep s-a calificat in turul 2 la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Sara Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0. A fost o victorie speciala pentru jucatoarea din Romania, chiar in ziua in care a implinit 29 de ani. Simona Halep a primit o surpriza uriașa și pe strazile din Paris. In capitala Franței…

- Michael Schumacher (51 de ani) a fost implicat intr-un accident la schi in decembrie 2013 și, de atunci, s-au aflat foarte puține informații despre starea sa. Erich Riederer, un renumit chirurg cu sediul la Zurich, a oferit un prognostic in cazul germanului, intr-un documentar pe canalul de televiziune…

- O veste teribila a zguduit lumea tenisulul. Jucatoarea Carla Suárez Navarro, una dintre apropiatele Simonei Halep, a anuntat ca sufera de cancer si va urma șase luni de chimioterapie. Simona Halep s-a declarat socata si a incurajat-o pe Carla.