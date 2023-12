Care este scopul sosirii celui mai mare portavion din lume pe insula Creta

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Transilvania din Brasov atrage de la an la an, tot mai mulți studenți straini. In anul universitar 2023-2024, la Universitatea Transilvania din Brașov studiaza 500 de studenți internaționali, din 84 de țari din Africa, America, Asia și Europa. Acestora li se adauga alți 90 de studenți…

- Masura privind plafonarea preturilor la alimente de baza si-a atins obiectivul, inregistrandu-se reduceri substantiale la lapte si la produsele lactate, fructe si legume, cele mai mici scaderi de pret fiind la produsele din carne, a afirmat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- Un numar mare de avioane și trupe americane au fost transferate la bazele de la Souda, Elefsina, Anchialos și Creta din Grecia, precum și in Cipru, in timp ce in zona patruleaza și doua portavioane. Inca din ziua urmatoare atacului Hamas asupra Israelului, adica incepand cu 8 octombrie, au inceput…

- Grecii vor avea parte numai de beneficii, dupa ce s-a decis ca cea mai lunga autostrada din Europa se va construi in Creta și va lega cele doua capete ale insulei. Aceasta este Axa Rutiera de Nord a Cretei (BOAK), care a fost imparțita in trei tronsoane. Mai usor pentru turisti sa calatoreasca Tronsonul…

- Ucraina și statele partenere au convenit asupra urmatoarelor discuții la nivelul consilierilor de securitate ai liderilor statelor pentru a aproba "formula de pace" propusa de președintele Vladimir Zelenski. Informația a fost confirmata pentru "Adevarul European" de mai multe surse independente una…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 19 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic extraordinar cu pagini muzicale semnate de Mozart și Schubert. Alaturi de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Mihail Agafița, va urca pe scena violonistul Gabriel Croitoru. In…

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu in nord-estul Insulei spaniole Tenerife, in arhipelagul turistic Canare, anunta autoritatile, relateaza AFP. Aproximativ 2.400 de persoane au fost evacuate ca masura de precautie din orasul Santa Ursula. Alte aproximativ 600 din…