Care este rolul avocatului într-un stat de drept? Intr-un stat de drept, avocatul joaca un rol esențial in asigurarea respectarii și protejarii drepturilor individuale și colective ale cetațenilor. Prin intermediul expertizei lor juridice și a angajamentului fața de justiție, avocații sunt pilonii fundamentali ai sistemului legal și contribuie la menținerea echilibrului și integritații acestuia. In acest articol, ne propunem sa exploram in profunzime rolul avocatului intr-un stat de drept, evidențiind importanța lor in garantarea respectarii legii și in promovarea unei societați juste și echitabile.Principalele roluri sunt:Reprezentarea clienților… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud a platit sub forma de onorarii avocaților din oficiu peste 500.000 de lei anul trecut. Avocații din oficiu sunt desemnați sa reprezinte in instanța persoanele care nu-și permit sa-și angajeze un aparator. Pentru apararea inculpaților care nu și-au permis…

- O curte de apel federala din SUA a respins marti, 6 februarie, cererea de imunitate penala a lui Donald Trump, 77 de ani, deschizand calea judecarii sale la Washington sub acuzatia ca a incercat sa rastoarne ilegal rezultatele alegerilor din 2020, relateaza agențiile AFP, Reuters si DPA, preluate de…

- O curte de apel federala din SUA a respins marti cererea de imunitate penala a lui Donald Trump, deschizand calea judecarii sale la Washington sub acuzatia ca a incercat sa rastoarne ilegal rezultatele alegerilor din 2020, relateaza AFP, Reuters si dpa. Trump, marele favorit la alegerile primare republicane…

- Magazinul viitorului va integra realitatea virtuala și augmentata pentru a oferi experiențe de cumparaturi cu totul diferite. Prin intermediul ochelarilor VR sau AR, clienții vor putea vizita magazine virtuale, incerca produse și vedea cum se potrivesc inainte de a le achiziționa. Astfel, potrivit studiului…

- Clubul Șoimii Campia Turzii a fost unul dintre cluburile sportive din municipiul Campia Turzii care au avut o activitate sportiva intensa in anul 2023, echipele de rugby fiind angrenate in mai multe competiții naționale sau regionale. La finalul lui 2023, antrenorul Valentin Fetița a ținut sa ne prezinte…

- Continue reading Adi Popa a dezvaluit ce a simțit cand a aflat ca Steaua nu are dreptul sa joace in SuperLiga Romaniei. „La un moment dat incepe sa te doara”. De ce și-a trecut promovarea la CV. Exclusiv Video at Info real.

- In era digitala actuala, promovarea online a devenit esențiala pentru succesul oricarei afaceri. In acest context, o agenție SEO (Search Engine Optimization) joaca un rol strategic crucial in elaborarea și implementarea unei strategii de promovare online eficiente.

- Avocatura, ca profesie și vocație, se afla in inima democrației și a statului de drept. In cadrul acestui spectru larg, avocații care activeaza in domeniul apararii drepturilor omului, in special cei implicați in cazuri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), joaca un rol fundamental. Ei sunt…