- Anul acesta, Paștele este sarbatorit pe 16 aprilie de toți creștinii ortodocși. Sarbatoarea Paștelui incepe cu noaptea de Inviere. Romanii participa la slujba, iau lumina și se bucura de Invierea Domnului. Ajunși acasa, in Duminica Paștelui se saluta cu expresia „Hristos a Inviat!”, raspunsul fiind…

- PAȘTE 2023: De ce creștinii se saluta cu ”Hristos a inviat!”. Cat timp se folosește salutul pascal Din noaptea Sfintei Invieri, crestinii ortodocsi se saluta cu „Hristos a inviat!”. Cei salutati raspund „Adevarat a inviat!”. Nu este doar o tradiție religioasa, ci acest salut are și o anume semnificație.…

- Mii de credincioși au sarbatorit Invierea in bisericile din toata țara. In miez de noapte, clopotele au batut pentru ca noi sa putem spune din nou ”Hristos a Inviat” si sa primim Lumina Sfanta, atat in casele noastre, cat și in suflete.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis romanilor ca Invierea Domnului sa le aduca „liniste sufleteasca, pace, bucurie si fericirea de a petrece clipe frumoase alaturi de cei dragi”. „Bucuria Invierii Domnului sa va aduca liniste sufleteasca, pace, bucurie si fericirea de a petrece clipe frumoase alaturi…

- Patriarhul Daniel a transmis, in mesajul oficial catre credinciosi, ca Sfintele Pasti „lumineaza toata viata Bisericii si a fiecarui crestin, deoarece prin botez, pocainta, euharistie si milostenie ne unim cu Hristos cel rastignit si inviat, biruitorul mortii". „In Noaptea de Paste va asteptam! Acum…

- In mesajul sau de Paste adresat duminica lumii, Papa Francisc a parut sa le sugereze rusilor sa caute adevarul despre invazia tarii lor in Ucraina si a facut apel la dialog intre israelieni si palestinieni in urma violentelor recente, relateaza Reuters, potrivit news.ro."Da, frati si surori", a spus…

- Invierea Domnului sa va aduca in suflet bucurie și iubire. Tuturor locuitorilor comunei Horoatu Crasnei, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Marian MIRIȘAN, Primarul comunei Horoatu Crasnei Acest articol…