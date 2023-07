Stiri pe aceeasi tema

- Elton John a sustinut, sambata seara, la Stockholm ultimul sau concert, dupa mai bine de jumatate de secol de turnee. Fanii au venit din toate colțurile lumii pentru a asista la spectacolul emoționant. „Sa cant pentru voi a fost motivul meu de a trai, iar voi ati fost absolut magnifici”, a spus starul…

- In 2017, Han Kwang Song a devenit primul nord-coreean care a marcat un gol intr-una dintre cele cinci ligi majore de fotbal din Europa. A fost transferat la gigantul italian Juventus in 2019, apoi la Al-Duhail din Qatar.

- Omenirea nu trebuie sa lase garda jos in fata COVID-19, o maladie care continua sa provoace 1.000 de decese in fiecare saptamana in Europa, a prevenit marti biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP, conform Agerpres."Chiar daca nu mai este o urgenta de sanatate publica…

- La ora la care scriem acest material, un nou episod din al XI-lea sezon din „Chefi la Cuțite” este in plina desfașurare, dar tensiunea a urcat la cote maxime. Motivul a fost amuleta folosita de Chef Florin Dumitrescu care a dat peste cap toate planurile, cel puțin in echipa lui Chef Sorin Bontea. Fanii…

- Deni și Viorel de la Mireasa sezon 6 formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din istoria show-ului matrimonial. Deși Viorel nu era 100% sigur daca sa faca marele pas in Finala, iata ca relația lor continua și par a fi foarte fericiți.

- Dupa o perioada tumultoasa, in care a fost in pericol sa intre la inchisoare dupa ce a fost prinsa conducand sub influența drogurilor, Margherita de la Clejani s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a reprofilat. Iata ce face in prezent fiica Clejenilor!