Care este cea mai veche pădure din România. Zona în care copacii au sute de ani Aceasta parte a batranului continent european, Europa de Est, inca mai are paduri salbatice, aproape neatinse de civilizație, iar in Romania și Polonia, conform specialiștilor, sunt cele mai vechi paduri. Te invitam sa desoperi care este cea mai veche padure din Romania, dar și care este cea mai veche padure din Europa. Care este cea […] The post Care este cea mai veche padure din Romania. Zona in care copacii au sute de ani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

