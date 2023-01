Cardurile de energie acordate de Guvern se vor distribui începând cu 1 februarie Poșta Romana va incepe sa distribuie, de la 1 februarie, cardurile de energie acordate de Guvern persoanelor cu venituri reduse pentru plata facturilor la electricitate și la incalzirea locuințelor. Daca pentru cei care locuiesc la casa condițiile de utilizare a acestui ajutor sunt mai simple, intrucat postașii vor putea incasa plata pentru facturile la energie, in cazul celor de la bloc, procedura este anevoioasa. Pentru cei care locuiesc la bloc, lucrurile se complica. De fapt, se complica pentru administratorul asociației de locatari, pentru ca el, in cazul facturii la termie centralizata,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

