Locuitorii din comuna Berceni din județul Ilfov, raman in carantina inca 14 zile, a decis, joi, Prefectura Ilfov. Carantina intra in vigoare de joi, in Ajunul Craciunului, de la ora 22.00. Prefectura Ilfov a anunțat ca in urma analizei de risc intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Ilfov, a decis prelungirea cu inca 14 zile a carantinei. Joi, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat dr. Raed Arafat, a emis Ordinul de prelungire a masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni, județul Ilfov. Comua Berceni a intrat in carantina in 20 noiembrie. Masura a fost…