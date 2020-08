Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de luni Hotararea numarul 42, care instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din 6 regiuni ale Regatului Spaniei, fara a fi suspendate zborurile spre si dinspre Romania. Este vorba despre regiunile Aragon, Cataluna, Comunidad de Madrid, Insulele Baleare, Tara Bascilor, Navarra. […] The post Carantina pentru cei care sosec in Romania din 6 regiuni spaniole appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .