Polițiștii și procurorii DIICOT Maramureș au confiscat aproximativ doua kilograme de cristal, vineri, in urma unor percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate și polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Maramureș, impreuna cu procurorii DIICOT Maramureș, au pornit de la un barbat, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. In urma cercetarilor a rezultat ca, in perioada 2023 – ianuarie 2024, barbatul ar fi deținut și comercializat, in mod repetat, droguri de mare risc (3-CMC, cunoscut sub numele…