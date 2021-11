Stiri pe aceeasi tema

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agenția spațiala europeana (ESA), impreuna cu trei astronauți americani de la NASA – Tom Marshburn, Raja Chari și Kayla Barron – au pornit in noaptea de miercuri spre joi, de la Cap Canaveral Florida, in direcția ISS, la bordul capsulei Dragon, propulsata de…

- Inițial, aterizarea era fixata pentru duminica, dar din cauza vanturilor violente din proximitatea zonei de amerizare, evenimentul a fost amanat.Amerizarea este programata pentru marți la ora 03:33 GMT, a precizat NASA pe contul sau de Twitter.Echipajul misiunii Crew-2, alcatuit din francezul Thomas…

- O toaleta din capsula SpaceX s-a defectat, astfel ca astronauții care urmau sa paraseasca Stația Spațiala Internaționala duminica trebuie sa foloseasca scutece pe drumul de intoarcere, anunța The Guardian . Astronautul NASA Megan McArthur a spus despre situație ca „nu este optima”, insa poate fi gestionata.…

- Cei patru astronauti ai misiunii Crew-2, a doua misiune SpaceX cu echipaj uman, vor parasi duminica Statia Spatiala Internationala si vor ateriza luni in largul Florida, „nu mai devreme” de ora 12:14 GMT, dupa ce au petrecut mai mult de sase luni in spatiu, a anuntat NASA, potrivit Agerpres . Echipajul,…

- Astronauții care ar urma sa paraseasca Stația Spațiala Internaționala (ISS) in acest weekend vor fi "captușiți" cu scutece pentru situația in care natura iși va cere drepturile, intrucat toaleta capsulei de reintoarcere este defecta, relateaza Associated

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vanat si supa de cartofi atunci cand va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfarsitul lunii octombrie, potrivit DPA. Matthias Maurer, in varsta de 51 de ani, a afirmat, cu…

- SpaceX, compania fondata de Elon Musk, va lansa miercuri prima sa misiune de turism spațial. Este cea mai ambițioasa misiune SpaceX de pana acum pentru ca cei patru civili care se vor afla la bord vor petrece trei zile pe orbita terestra, la viteza de 28.000 km/h. Misiunea se numește Inspiration4 și…