Capitala plasată parţial în carantină din cauza unor noi contaminări Beijingul a plasat marti in izolare zece sectoare, in districtul Shunyi, in nord-estul orasului – o prima reintroducere a carantinei in capitala chineza dupa valul COVID-19 din iunie si iulie, relateaza Reuters. Beijingul a inregistrat 19 contaminari pe plan local si trei cazuri asimptomatice, de la 18 decembrie, cand au fost descoperite primele cazuri, transmite Știri.md cu referire la News.ro. M Citeste articolul mai departe pe noi.md…

BRUXELLES, 29 DEC - Sputnik. Beijingul a inregistrat 19 contaminari pe plan local si trei cazuri asimptomatice, de la 18 decembrie, cand au fost descoperite primele cazuri. Majoritatea persoanelor infectate cu noul coronavirus se afla in districtul Shunyi, care le-a interzis livratorilor sa…

