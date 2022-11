Capacităţile de producţie se vor remedia la sfârşitul săptămânii la CET Vest Capacitatile de productie se vor remedia la CET Vest la sfarsitul saptamanii, iar la CET Sud inainte de Craciun; in apropierea acestei sarbatori va porni si centrala provizorie de la Titan, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Sunt la curent cu problemele termoficarii, care s-au accentuat incepand cu saptamana trecuta. Am avut si azi o discutie de lucru cu ELCEN si Termoenergetica. Dincolo de problemele curente ale Termoenergetica (starea conductelor), inrautatirea de saptamana trecuta a venit de la capacitatile de productie ale ELCEN, dintre care unele au avut dificultati la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

