Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o buna perioada in care nu s-a mai afișat cu o femeie, Jador a fost surprins in brațele Oanei Ciocan, noua lui iubita. Cantarețul recunoaște ca la inceput a supus-o unor „teste” sa vada daca legatura poate fi una de durata și stabila.

- Lovitura grea pentru președintele Vladimir Putin, in plin razboi cu Ucraina. Sunt aduse acuzații grele pe numele liderului rus, care pare de neoprit. Președinta Comisiei Europene a facut un anunț care il va surprinde: este urmarit pentru crime de razboi. Acuzații grave la adresa lui Putin Președinta…

- Tzanca Uraganu a facut show in fața camerelor de filmat cand a fost oprit de polițiști in trafic, in timpul unei razii care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Ilfov. El a transmis șoferilor sa nu se urce bauți și drogați la volan și sa respecte, de asemenea, regulile de circulație,…

- Retras printre oițele sale, fostul preot Cristian Pomohaci a uitat sa-și plateasca datoriile la asociația de locatari, așa ca administratorul a decis sa-l dea in judecata, pentru a recupera banii.

- Urmatoarea infatisare a fost stabilita pentru data de 2 aprilie 2024, de la ora 11.00.Dosarul care vizeaza contractul pentru modernizarea sediului Serviciului de Medicina Legala Constanta, deschis de compania Actaeon Invest SA, in contradictoriu cu UAT Judetul Constanta si Consiliul Judetean Constanta,…

- Zeci de cazuri de șoferi bauți la volan, sau aflați sub influența drogurilor sunt depistați zilnic de polițiștii de la rutiera. In special in perioada sarbatorilor se aplica sute de amenzi dar cu toate acestea „fenomenul” nu poate fi stopat. O serie de accidente rutiere se produc din cauza șoferilor…

- La data de 27 decembrie 2023, in jurul orei 17.00, polițiștii rutieri din Abrud au depistat un barbat de 64 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a…