Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de vaccinologie Sarah Gilbert de la Universitatea Oxford, cercetatoarea care a condus echipa ce a creat vaccinul Oxford/ ​AstraZeneca, și mai multe cadre medicale au fost invitați de onoare luni, 28 iunie, in tribunele de la Wimbledon, in semn de prețuire pentru eforturile și contribuția…

- Scurtmetrajul romanesc "Prin oras circula scurte povesti de dragoste", regizat de Carina-Gabriela Dasoveanu, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat marti organizatorii evenimentului. Organizatorii au anuntat marti si juriul sectiunii Cinefondation…

- Participanții la Festivalul International de Film de la Cannes, ajuns la cea de-a 74 -a editie si care se va desfasura in perioada 6 si 17 iulie, vor avea nevoie de un certificat sanitar care sa demonstreze ca au fost vaccinati sau ca nu sunt purtatori de coronavirus, relateaza EFE. Organizatorii au…

- Cineastul Cristian Mungiu va prezida juriul sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021, care va avea loc intre 7 si 15 iulie, se arata pe site-ul organizatorilor. „La Semaine de la Critique este incantat sa anunțe ca regizorul roman Cristian Mungiu, a carui remarcabila…

- Spectatorii turneului de la Roland Garros au fost dati afara de pe terenuri din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Publicul a fost invitat sa paraseasca terenurile duminica, in prima zi a Grand Slam-ului. Spectatorii au fost dați afara la ora locala 20:15, din cauza restrictiilor…

- Cel mai recent film al regizorului Wes Anderson, "The French Dispatch", va fi prezentat in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, care va avea loc in luna iulie, au anuntat vineri organizatorii evenimentului, relateaza AFP. "Prevazut initial pentru a fi prezentat la Cannes 2020",…

- Facebook a început se testeze o noua aplicatie de dating, numita Spark, ce ar urma sa functioneze în afara retelei sale sociale, punând accentul pe video. Aplicația ar fi destinata ”oamenilor buni”, utilizatorii urmând sa spuna de ce se considera buni. Facebook susține…

- Simona Halep este pregatita sa mearga la Cluj-Napoca, acolo unde pe 16 si 17 aprilie se va disputa confruntarea dintre Romania si Italia din Billie Jean King Cup.Tenismena constanteana are parte de o surpriza usor neplacuta. Organizatorii au decis ca meciurile sa se dispute pe suprafata hard si nu pe…