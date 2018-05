Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul franco-elvetian Jean-Luc Godard a lipsit vineri de la proiectia noului sau film, "Le Livre d'image" cu care este inscris in competitia pentru Palme d'Or in cadrul celei de-a 71-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, conform AFP. Cineast exponential al Noului Val, Godard se va…

- Regizorul iranian Asghar Farhadi, dublu laureat al premiului Oscar, al carui ultim film - "Everybody Knows" - a fost prezentat marti seara, in deschiderea Festivalului de Film de la Cannes, a lansat in mod public un apel catre autoritatile de la Teheran pentru a-i permite compatriotului sau, regizorul…

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes. Gilliam, in varsta de 77 de…

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes, anunta News.ro.Informatia a…

- Starurile filmului spaniol, Penelope Cruz si Javier Bardem, au pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, pentru a asista la proiectia filmului lor, "Everybody Knows", in regia iranianului dublu laureat al premiului Oscar Asghar Farhadi, care a semnat si scenariul, transmite Reuters.…

- Regizorul si scenaristul Vittorio Taviani, unul dintre maestrii cinematografiei italiene, a murit la varsta de 88 de ani, dupa o suferinta indelungata, si va fi incinerat intr-o ceremonie privata, a anuntat fiica sa, scrie bbc.com. Vittorio Taviani si fratele sau, Paolo, in varsta de 87 de ani, au…

- Lungmetrajul "Everybody Knows", regizat de cineastul iranian Asghar Farhadi, turnat in limba spaniola si cu o distributie in care se remarca superstarurile iberice Penelope Cruz si Javier Bardem si argentinianul Ricardo Darin, va deschide cea de-a 71-a editie a Festivalului de la Cannes si, de asemenea,…

- Festivalul de la Cannes 2018 a anuntat ca sectiunea sa pentru filme clasice va aduce un omagiu celebrului "2001: A Space Odyssey", la 50 de ani de la premiera acestui film al lui Stanley Kubrick, din care se va proiecta in premiera o noua copie care respecta formatul de 70 de milimetri, relateaza…