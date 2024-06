Canicula ne creşte substanţial factura la energie electrică. Cât plătim dacă ținem aerul condiționat deschis toată ziua Temperaturile toride au facut sa creasca vanazile la aparatele de aer conditionat. Romanii care locuiesc la bloc n-au avut alta solutie decat sa-si instaleze astfel de aparate. Instalatiile de climatizare aduc, intr-adevar, un plus de confort, dar si o cheltuiala pe cinste. Factura poate creste si cu 585 lei Factura de electricitate poate sa creasca […] The post Canicula ne creste substantial factura la energie electrica. Cat platim daca ținem aerul condiționat deschis toata ziua first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

