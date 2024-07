Cum foloseşti aerul condiţionat pe timp de caniculă astfel încât să nu-ţi „bubuie” factura la energie electrică Specialistii electricieni au venit cu sfaturi utile si foarte bune ca sa reusim sa face economie atunci cand folosim aparatele de aer conditionat. De exemplu, un truct recomandat: mai bine țineți aparatul pornit toata ziua, la o temperatura mai mare, decat sa il pornim, la putere maxima, doar cateva ore. Curatati filtrele! Și filtrele necurațate […] The post Cum folosesti aerul conditionat pe timp de canicula astfel incat sa nu-ti „bubuie” factura la energie electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

