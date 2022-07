Canicula în China: Milioane de oameni sunt sfătuiți să stea în casă Mai multe orase din China se afla luni sub alerta rosie din cauza valului de caldura care afecteaza tara, zeci de milioane de locuitori fiind sfatuiti sa ramana acasa, informeaza AFP. Valuri de caldura extreme, uneori mortale, au lovit diferite parti ale planetei in ultimele luni, cum ar fi Europa de Vest in iulie si India in martie-aprilie. Potrivit oamenilor de stiinta, schimbarile climatice au facut ca valurile de caldura sa devina mai frecvente, un fenomen care se asteapta sa se intensifice odata cu cresterea preconizata a temperaturilor in urmatorii ani. China nu face exceptie: in timp ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

