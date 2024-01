Candidează Geoană? Cum a răspuns azi oficialul NATO Mircea Geoana continua sa fie ambiguu in ce privește candidatura sa pentru alegerile prezidențiale din acest an. Secretarul general adjunct al NATO , Mircea Geoana, a evitat din nou sa se pronunțe clar cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale din Romania. „Pot sa spun doar ca, din ceea ce vad și din ceea ce știu, 2024 va fi cea mai importanta scadența electorala din ultimii 25 de ani pentru Romania. Fara nicio indoiala. Cu privire la mine, raman pe poziția pe care o știți deja. Am un job de facut la NATO , avem de pregatit un summit extrem de important in iulie și, cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

