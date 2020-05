Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc ceremonia oficiala de investire a noului șef al Poliției Locale din subordinea Primariei Carei in persoana lui Nicolae Suciu. Acesta a fost numit la conducere in urma pensionarii lui Ioan Ecsedi. Ceremonia de investire a avut loc in Sala Festiva de la Primaria Carei in prezența…

- Buletin de Carei a implinit 15 ani de existența. Nu disperați, Continuam! Evenimentul nu a fost ignorat de consilierul personal al primarului evazionist Kovacs, cel care ataca un președinte de instanța de la Judecatoria Carei atunci cand sentința nu ii este favorabila. La aniversarea a 14 ani de existența…

- Solistul trupei U2 i-a scris presedintelui sud-coreean pentru a-i cere echipamente medicale de protectie si teste pentru diagnosticarea noului coronavirus, pe care le va plati el. Bono vrea sa dea o mâna de ajutor autoritaților din Irlanda în lupta cu Covid-19. Bono, solistul trupei…

- Lucrarile de la stadionul „Arcul de Triumf” nu au fost sistate, in ciuda pandemiei de COVID-19. Astazi, Compania Naționala de Investiții a publicat imagini noi cu arena din București. Deși nu se afla intr-un stadiu la fel de avansat precum arena din Ghencea, lucrarile de la stadionul „Arcul de Triumf”…

- Bill Gates va cheltui banii pentru construirea a șapte fabrici in care se vor fabrica cele sapte vaccinuri, cate unul in fiecare. "Banii nostri vor accelera lucrurile. Chiar daca vor fi alese numai doua vaccinuri, finanțam toate cele șapte fabrici ca sa nu pierdem timpul așteptand mai intai vaccinul…

- In contextul pandemiei de coronavirus, este foarte important sa ai acces la informatie, in special la orice noutate legata situatia prin care trecem. Din pacate, exista si persoane care vor sa profite de acest lucru și exista pericole la care...

- Lucrarile de amenajare a Laboratorului pentru testarea COVID19 la Spitalul Județean de Urgența Bacau sunt in desfașurare, a anunțat, sambata, eurodeputatul Dragoș Benea, dupa o vizita la locul investiției. Unitatea medicala va avea, tot in cateva... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Banca centrala chineza a anuntat ca va incepe curatarea efectiva a banilor aflati in circulatie pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele si monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Banii pot fi curatati cu lumina…