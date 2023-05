Stiri pe aceeasi tema

- Este lovitura dura pentru Vladimir Putin din Turcia. Recep Tayyip Erdogan poate pierde alegerile, dupa ce opoziția are diverse acuzații catre Rusia. Candidatul scos din cursa electorala joi acuza ca a fost ținta unei campanii calomnioase. Opoziția turca il acuza pe Vladimir Putin ca a intervenit in…

- Peste 1,7 milioane de turci care locuiesc in strainatate au votat in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare cruciale de duminica aceasta, scrutin care, potrivit sondajelor, ar putea pune capat la mai mult de doua decenii de putere a actualului sef al statului, islamistul Recep Tayyip Erdogan.

- Candidatul aliantei opozitiei turce in alegerile prezidentiale, Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand un tabu major in Turcia, informeaza joi AFP, conform Agerpres."Cred ca este timpul sa evoc cu voi un subiect foarte special, foarte…

- Forțele politice turce de opoziție nu au ales un singur candidat la președinția țarii impotriva lui Recep Tayyip Erdogan. Din partea celor mai importante partide de opoziție din Turcia, doi candidați vor participa simultan la alegerile prezidențiale din 14 mai.Potrivit ziarului turc Hurriyet, liderul…

- Daca funcționarii publici din Ankara sunt un barometru precis al schimbarilor de fronturi in politica naționala a Turciei, atunci cel mai longeviv lider al țarii, Recep Tayyip Erdogan, ar putea avea intr-adevar probleme la alegerile din mai, scrie POLITICO.

- Candidatul unic al opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, dat pentru prima oara invingator in fața președintelui Recep Tayyip Erdogan, in doua sondaje pentru scrutinul prezidențial din 14 mai. Sondajul realizat de ORC in perioada 4 – 6 martie da intenții de vot de 56,8% pentru Kilicdaroglu și 43,2%…

- Dupa o cearta publica, opozitia din Turcia, formata din sase partide, l-a ales pe Kemal Kilicdaroglu pentru a fi candidatul sau unic la alegerile prezidentiale din 14 mai, insa unii spun ca economistul in virsta de 74 de ani nu are carisma necesara pentru a-l putea detrona pe actualul presedinte Recep…

- Alianta formata din sase partide de opozitie din Turcia l-a desemnat luni pe Kemal Kilicdaroglu, liderul principalei sale formatiuni, sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 14 mai pe seful statului Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 20 de ani, relateaza AFP.