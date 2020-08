Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește regulile de desfașurare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie. La toate intalnirile cu alegatorii, in spații inchise dar și in exterior, de exemplu in parc sau pe strada, candidații vor fi obligați sa poarte masca de protecție care sa le acopere gura…

- Guvernul vrea sa cumpere maști pentru secțiile de votare, pentru a le fi date gratuit celor care merg sa voteze fara masca, a declarat joi premierul Ludovic Orban. Intrebat despre costuri, Orban a raspuns: „Asta n-am de unde sa va spun, cat vom plati pentru ele. O sa platim cel mai mic preț”, potrivit…

- Guvernul a adoptat modificarea HG privind prelungirea starii de alerta, fiind adaugate noi masuri de limitare a pandemiei. Masca devine obligatorie in spatiile publice, chiar daca este vorba de spatii in aer liber, iar terasele si cluburile din unele zone ale tarii ar putea functiona cu restrictii…

- Guvernul ramâne în logica alegerilor locale pe 27 septembrie, premierul Ludovic Orban susținând ca și alte țari au organizat scrutine, chiar daca este epidemie de coronavirus. „Data alegerilor este 27 septembrie. Și alte țari au organizat alegeri, va dau exemplu Polonia,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, dca numarul czuri de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa în casa purtând maști de protecție”…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19. "Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (...).…

- "Am adoptat astazi in Guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (...). Este adevarat ca nu se vor putea organiza adunari publice, mitinguri electorale, normal, daca se face campanie din casa in casa, candidatii vor trebui sa poarte masca, pentru ca in spatii inchise…

