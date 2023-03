Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) numarul 262/2023, privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii Euroins Romania, a fost publicata in Monitorul Oficial numarul 233/2023, astfel ca din acest moment pot fi depuse cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor…

- Inevitabilul s-a produs, iar Euroins despre care se zvonea de mai bine de un an ca va crapa la un moment dat a ajuns in insolvența. Șoferii romani retraiesc coșmarul de acum 18 luni de la falimentul City Insurance, cand mulți nu și-au recuperat inca banii, fiind in continuare pe lista de plata a Fondului…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul vor putea solicita imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ignora doua audituri independente aflate in curs de desfasurare la Euroins, din partea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si a Autoritatii Europene de Reglementare EIOPA, afirma Tanja Blatnik, directorul general al Euroins Romania. Aceasta…

- Eurohold Bulgaria AD, compania mama a Euroins Romania, vine cu precizari dupa anuntul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), care a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania. Conducerea Eurohold precizeaza ca va demara procesul de contestare a deciziei…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul, vor putea sa ceara imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…