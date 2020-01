Când și cum sărbătorim Ziua Internațională a Îmbrățișărilor Ziua Internaționala a Imbrațișarilor a fost instituita in 1986 și de atunci este sarbatorita in mai multe țari. Astfel, in fiecare an in data de 21 ianuarie, oamenii devin puțin mai afectuoși unii cu ceilalți. Sarbatoarea a fost inaugurata de pastorul Kevin Zaborney, din statul american Michigan. Nu a durat mult pana cand sarbatoarea a prins avant și s-a raspandit in mai multe țari de pe glob. Data aleasa nu este una intamplatoare, potrivit specialiștilor. Luna ianuarie este una mai puțin fericita pentru mulți oameni, intrucat este perioada cand mulți incearca sa se readapteze la sarcinile de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

