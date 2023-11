Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Kievul a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca Rusia a bombardat peste 100 de localitati din Ucraina in ultimele 24 de ore, cel mai mare raid de la inceputul anului. Calatorind in diverse țari, Zelenski are ocazia sa perceapa ca i

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua și situația este departe de a reveni la normal. Lupte crunte continua sa aiba loc pe teritoriul ucrainean și se pare ca armata lui Putin primește un sprijin semnificativ. Mai exact, SUA și Japonia acuza ca Rusia primește arme din partea Coreei de Nord. Coreea…

- Situatia privind drepturile omului "s-a degradat semnificativ" in Rusia dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in februarie 2022, subliniaza luni primul raport elaborat de experta mandatata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Mariana Katzarova, informeaza AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu ar trebui sa se astepte o incheiere rapida a razboiului din Ucraina, intr-un interviu publicat duminica, intr-un moment in care armata ucraineana este angajata intr-o contraofensiva pentru respingerea fortelor ruse, noteaza AFP, informeaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu ar trebui sa se astepte o incheiere rapida a razboiului din Ucraina, intr-un interviu publicat duminica, intr-un moment in care armata ucraineana este angajata intr-o contraofensiva pentru respingerea fortelor ruse, noteaza AFP. „Majoritatea…

- In noiembrie anul trecut, generalul american Mark Milley, șeful Statului Major Intrunit, a infuriat Kievul – precum și unii oficiali din administrația președintelui Joe Biden – comparand conflictul care face ravagii in Ucraina cu Primul Razboi Mondial și sugerand ca s-a ajuns la un impas. Ideea era…

- Invazia Rusiei in Ucraina a facut zeci de mii de morți, a dislocat milioane de persoane și a provocat tulburari economice in intreaga lume in cele 18 luni de la lansarea sa, la 24 februarie 2022. Economia Ucrainei a fost paralizata, iar Rusia risca sa dev

- Ucraina nu mai spera sa primeasca in acest an avioane de lupta F-16 americane, pe care le cere de mai multe luni aliatilor sai occidentali pentru a se apara in fata invaziei ruse, relateaza Dpa. „Este evident ca nu vom putea apara Ucraina in aceasta toamna si in aceasta iarna cu avioane F-16”, a declarat…