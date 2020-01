Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Noul papa/ The New Pope”, creat si regizat de Paolo Sorrentino, cu Jude Law si John Malkovich in distributie, va avea premiera pe 10 ianuarie pe HBO GO, potrivit news.ro.Pius al XIII-lea este in coma. Dupa o intorsatura de evenimente, secretarul de stat Voiello reuseste sa-i determine…

- Cu aftermovie-uri – Virtual Reality 360 pe platformele de social media și grafica VR 360, acest turneu aniversar de 10 ani promite tuturor posibilitatea de a se simți prezenți la petrecerea lui Andre, aflandu-se in spatele unui laptop, al unui smartphone sau folosind tehnologia VR. Romania este prima…

- Cu o saptamana inainte de premiera The Witcher, Henry Cavill a surprins fanii cu al doilea trailer și cel final, in cadrul unui eveniment in Manila, Filipine, unde a participat alaturi de producatoarea Lauren Schmidt Hissrich. The Witcher are premiera globala pe Netflix pe 20 decembrie, 2019. O calatorie…

- Filmul de animație „Regatul de gheața II”, o producție Walt Disney Animation Studios, a avut premiera vineri, 22 noiembrie, iar entuziasmul general pentru noul film s-a reflectat și in incasari, care s-au aliniat, și in Romania, trendului record din Statele Unite. Debutul „Frozen II” s-a dovedit a fi…

- Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci joaca in filmul THE IRISHMAN de Martin Scorsese, o saga epica despre crima organizata din America de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial spusa prin ochii veteranului de razboi Frank Sheeran, escroc și asasin platit care a lucrat pentru unele dintre cele mai cunoscute…

- Regizorul Radu Afrim va lansa pe 5 decembrie, la Teatrul National Bucuresti, o adaptare libera a piesei „Trei surori”, scrisa de Anton Cehov, anunța news.ro.Dupa cinci spectacole realizate la TNB, intre care „Padurea spanzuratilor”, care a avut premiera la finalul anului trecut, Radu Afrim…

- Kristen Stewart si Naomi Scott au stralucit la premiera mondiala a noului ”Charlie’s Angels”. Vedeta din Twilight a atras toate privirile pe covorul roșu purtand o rochie stralucitoare, plina de paiete mov si azurii. Naomi Scott a imbracat o rochie neagra din dantela la care a asortat bijuterii cu diamante.…