- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a atras atenția asupra „riscului razboiului nuclear”, afirmand ca „omenirea nu poate supravietui unei continuari a Oppenheimer”, filmul care prezinta povestea fizicianul care a facut ca lumea sa intre in era nucleara, relateaza AFP, citata de News.ro.„Ne…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat primul premiu Oscar din istoria țarii sale, caștigat de documentarul ”20 days in Mariupol”. Liderul de la Kiev considera ca documentarul arata ”adevarul despre terorismul rusesc”.

- Documentarul „Thank You, Goodnight: Povestea lui Bon Jovi” va avea premiera in 26 aprilie doar pe Disney+. Filmul in patru parti prezinta trecutul epic si viitorul incert al uneia dintre cele mai cunoscute trupe din lume si a celui care a stat in fruntea acesteia, Jon Bon Jovi. O calatorie de 40…

- Filmul „Sleeping Dogs”, un film cu caștigatorul Oscar-ului Russell Crowe, bazat pe o carte a autorului roman Eugen Ovidiu Chirovici, urmeaza sa fie lansat in cinematografele din SUA pe 22 martie 2024, transmite, miercuri, Ambasada SUA la București.

- Cehii de la Skoda sunt așteptați sa prezinte noua Octavia facelift, evenimentul urmand sa aiba loc in data de 14 februarie 2024. Pana atunci, insa, constructorul din Mlada Boleslav continua campania de promovare și publica o serie de schițe de design. Putem observa ca noua Octavia facelift vine cu faruri…

- Au fost anunțate nominalizarile la premiile Oscar, care vor fi decernate anul acesta pentru a 96-a oara in Statele Unite (SUA). Printre nominalizații la premiile Oscar 2024, filmul "Oppenheimer" de Christopher Nolan, bazat pe viața fizicianului american Julius Robert Oppenheimer, se afla in fruntea…

- Filmul „Purple Rain” – in care Prince a debutat ca actor – va deveni un musical pe Broadway. Filmul a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna coloana sonora originala, scrie europafm.ro. Musicalul „Purple Rain” va fi regizat de Lileana Blain-Cruz, care a fost nominalizata la premiile Tony, iar muzica…

- Actrita britanica Glynis Johns , cunoscuta in principal pentru rolul sau din ”Mary Poppins”, a murit la varsta de 100 de ani, la Los Angeles, a confirmat managerul sau. Johns a jucat alaturi de Dame Julie Andrews in clasicul musical Disney din 1964 ”Mary Poppins”, care a primit cinci premii Oscar.…