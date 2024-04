Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor și se pregatesc de nunta, eveniment care va avea loc pe 2 iunie. Printre cei care i-au felicitat pe cei doi, dupa ce au facut marele pas, se numara și Cristina Ciobanașu.

- Tanarul student la Facultatea de Medicina din Timisoara care si-a ucis iubita, studenta si ea la aceeasi facultate, cu mai multe lovituri de cutit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. El ar fi ucis-o pe fata din gelozie, dupa o cearta.

- Cristina Ciobanașu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Alexandru Mureșan de mai mult timp și totul pare sa mearga perfect intre cei doi. Dupa o relație de 9 ani cu Vlad Gherman, Cristina l-a cunoscut pe medicul stomatolog, care i-a readus instant zambetul pe buze. Aceștia au preferat sa fie cat…

- Actrița Demi Moore a discutat in cadrul emisiunii "Good Morning America" despre starea de sanatate a fostului ei soț, Bruce Willis, de la care a divorțat cu peste 20 de ani in urma, conform informațiilor furnizate de news.ro.

- Cristina Ciobanașu și iubitul ei radiaza de fericire de cand s-au gasit unul pe celalalt. Acum, intrebarea care sta pe buzele tuturor este legata de planurile de viitor pe care cei doi indragostiți le au impreuna. Sunt pregatiți Cristina Ciobanașu și Alexandru Mureșan sa pregatiți sa devina parinți?…

- What's Up și Simina Costea au fost impreuna noua ani, dintre care trei casatoriți. S-au separat in 2019, iar in prezent fiecare și-a gasit fericirea alaturi de altcineva. Daca artistul a a anunțat in urma cu aproape doua luni ca urmeaza sa devina tata, nici fosta lui soție nu o duce mai rau, din contra,…

- El se pregatește de nunta, și-a ales chiar și nașii, insa fosta il vrea inapoi. Viorel Bogațeanu face declarații exclusive pentru Spynes.ro, despre marele eveniment. Dar, vorvește și despre semnalele pe care le primește de la femeia de care a divorțat de curand.

- Larisa Iordache și Cristian Chirița traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste. Pe 1 ianuarie anul acesta, fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, iar acum, aceștia au dezvaluit cand va avea loc evenimentul. Larisa Iordache traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi…