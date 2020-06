Stiri pe aceeasi tema

- Telenovela dintre cele doua personaje vasluiene valorificate cu succes la „Acces direct” a ajuns la faza in care Viorel a descoperit niste detalii-bomba in telefonul popularei Vulpita. Episodul s-a derulat in casa celor doi din Blagești, iar evenimentele de-acolo au consumat-o nervos inclusiv pe Mirela…

- Dorian Popa este un adevarat fenomen! Artistul a demonstrat ca e in stare de orice și ca face furori oriunde, fie ca se afla la sala de forța, fie pe strazile din Capitala. Iata cum s-a transformat vedeta in „regele șoselelor”! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Dupa ce Vulpita i-a refuzat buchet de impacare, Viorel parea mai hotarat ca niciodata sa plece acasa, la Blagesti. Totul s-a schimbat insa, in momentul in care si-a facut aparitia Rafaelo! Propunerea lui Rafa l-a facut pe Viorel sa ramana la București.

- Un taraboi fara precedent a avut loc ieri intre Veronica și Viorel. Soțul Vulpiței este foc și para pe tanara din Blagești de cand aceasta s-a afișat intr-o ipostaza misterioasa alaturi de Rafaelo. Cuprins de gelozie, Viorel i-a calcat in picioare cadoul primit de la artist și mai mult, l-a „sechestrat”…

- Dupa ce parea ca a disparut din peisaj, cel puțin pentru o vreme, amantul Marian a revenit in forța! Viorel susține ca a fost urmarit și acostat de catre acesta, chiar in fața blocului in care locuiește cu Vulpița. Ba mai mult, soțul Veronicai spune ca barbatul l-ar fi amenințat cu dispariția tinerei…

- La sfarșitul lunii martie, in evidențele Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Munca (AMOFM) Bucuresti erau inregistrați 14.996 șomeri, din care 7.908 femei, rata șomajului fiind de 1.26%, conform unui comunicat de presa transmis, luni, de AMOFM București.Citește și: Raed Arafat e…

- Schimbarea de look a Veronicai a provocat un scandal monstru. Soțul tinerei din Blagești nu a putut sa accepte sub nicio forma faptul ca aceasta și-a facut cateva tatuaje false și și-a pus o peruca. Imediat dupa emisiunea de ieri, Viorel a avut o reacție ce i-a lasat pe toți cu gura cascata.