Când se face plata pensiilor pe card în luna martie? Pentru cei care iși primesc banii pe card, plata se va face dupa data de 10 martie. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), achitarea pensiilor pe carduri se face in data de 12 a fiecarei luni, dar nu mai tarziu de data de 13 a fiecarei luni. Potrivit calendarului oficial, achitarea pensiilor prin poșta se face in intervalul 1 – 15 ale lunii, la domiciliul beneficiarilor. Potrivit CNPP, pentru pensionarii avizati (cei care nu sunt gasiți la domiciliu) drepturile banești și documentul de plata se pot ridica de la ghiseele postale, in termen de 2 zile lucratoare dupa ultima zi de plata… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

