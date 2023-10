Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S. Romania, a adresat in Senat intrebari grele autoritaților pe tema drogurilor și a consumului de droguri. Iata intrebarile puse de Diana Șoșoaca saptamana aceasta, in plenul Senatului, autoritaților romane: Recunoașteți ca din Ucraina…

- Comisia Europeana a inchis oficial Mecanismul de Cooperare și Verificare pentru Romania, dupa aproape 17 ani. Este o mare reușita și o zi frumoasa pentru Romania, dar trebuie sa acceleram lupta impotriva drogurilor și a evaziunii fiscale, au transmis președintele și premierul

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 13 septembrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania. Mesajul a fost prezentat de catre Ion Oprișor, Consilier Prezidențial - Departamentul Securitații Naționale, in cadrul ceremoniei de omagiere a eroilor pompieri organizate…

- In urma alertei ridicate dupa gasirea unor resturi dintr-o bucata dintr-o drona ruseasca, autoritațile romane au luat imediat atitudine și au sporit atenția cu privire la evenimentele care se petrec la cațiva km distanța de țara noastra. Dupa mesajul acid transmis de Klaus Iohannis catre conducerea…

- Tribunalul Amsterdam a dispus, in baza unui mandat european de arestare, predarea barbatului acuzat de uciderea minorei de 12 ani din Berceni. Autoritațile romane estimeaza ca Marcel Șerbuc ar urma sa ajunga in țara pana la finalul lunii august.

- Continue reading O singura oferta la licitația pentru furnizarea de trenuri cu hidrogen/Asocierea Alstom -Linde Gaz vrea sa furnizeze autoritaților din Romania cele 12 trenuri din contractul cu finanțare prin PNRR at Info real.

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus predarea fostului ministru de finanțe Darius Valcov, condamnat in țara la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Decizia instanței italiene nu este definitiva și poate fi atacata cu recurs.…

- Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine FABIZ-ASE a lansat primul program de master din Romamia dedicat administrarii afacerilor din industriile creative și culturale – Business Administration in Creative and Cultural Industries.Master in Business Administration in Creative…