Stiri pe aceeasi tema

- Cererile pentru tichetele acordate de stat pentru masa de Paște au avut ca termen de depunere 10 aprilie 2024, la sediul Direcției Publice de Protecție Sociala.Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, printre care sa aiba venituri modeste și sa completeze o cerere…

- Romanii cu venituri modeste pot beneficia de un sprijin financiar pentru masa de Paște. Persoanele sau familiile interesate pot inainta o solicitare pana la data de 10 aprilie 2024, la sediul Direcției Publice de Protecție Sociala. Tichetele sociale au o valoare de 125 de lei.

- Romanii vor beneficia de o minivacanța de șase zile, in luna mai, care va include și liberul acordat de 1 Mai – Ziua Muncii. Guvernul a declarat ziua de 2 mai ca fiind libera, pentru a face punte intre 1 Mai și Vinerea Mare, care va fi pe 3 mai. Astfel, bugetarii vor putea sa se bucure de o perioada…

- O categorie de romani ar putea beneficia de un tip de concediu medical platit, potrivit unui proiect de lege care se afla in dezbatere in Camera Deputaților.Legea propune modificarea legislației privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate, fiind vorba de introducerea concediului…

- Prețul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din producție se exporta. Motivul se regasește in faptul ca exportul a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie sa-și recupereze investiția. Iar in tot acest timp mulți dintre romani vor avea anul acesta un Paște la suta de grame, potrivit…

- Vești bune pentru romanii care lucreaza in Austria sau Italia! Unii salariați pot beneficia de al 13-lea și al 14-lea salariu. Banii se dau inainte de concediul din vara și inainte de sarbatorile de iarna. Romanii care lucreaza in Austria pot primi al 13-lea și al 14-lea salariu Angajații din Austria…

- Vești bune pentru milione de romani! Anul acesta, de Paște, mai multe categorii sociale vor beneficia de ajutor din partea statului roman. Pana la ce data pot depune cererile cei care vor sa beneficieze de astfel de tichete.

- Intr-o declarație recenta, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a evidențiat necesitatea unei actualizari importante in sistemul de vouchere sociale din Romania. Modificarea este determinata de creșterea plafonului de venit pentru eligibilitatea la voucherele sociale, de la…