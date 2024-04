Cu victorii in principalele ligi ale sportului de contact, in afara ringului, Bogdan Nastase bate cocalurile cu oile. Deși caștiga bine ”dand bataie”, luptatorul pastreaza mica afacere pe care a moștenit-o din familie, o stana. Odinioara, cand statea mai mult pe acasa, a avut și 1000 de oi insa acum mai are circa 300, ca in celebrul cantec popular. Lui Bogdan Nastase, nu ii este rușine cu ferma sa zootehnica și cultiva o imagine distinctiva cand urca in ring, intotdeauna cu un cohoc lung din piele de oaie și cușma. ”Pe la vreo 17 ani, pașteam oile. Am avut și 1000. Am fost cioban, acum sunt luptator.…