Când motorina se transformă în votcă, nici tancul nu mai e sigur Propaganda rusa pe tema profesionalismului armatei coordonata de la Kremlin este combatuta de imagini surprinse chiar de militari ruși in timpul antrenamentelor care au precedat atacul asupra Ucrainei. Imaginile confirma declarațiile unor martori din Belarus, unde, sub pretextul exercițiilor militare comune, militari ruși au fost cantonați cu scopul real al atacarii Ucrainei. Martorii ii descriau […] The post Cand motorina se transforma in votca, nici tancul nu mai e sigur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Mario Dragi, a anuntat, vineri, ca Italia este pregatita sa desfasoare 3.400 de militari suplimentari in state membre NATO, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Italia este dispusa sa mobilizeze, intr-o prima etapa, 1.400 de barbati si femei din Armata terestra, Marina…

- Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Un jurnalist al France Presse a constatat prezenta mai multor elicoptere fara insemne de identificare zburand in grup la…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Bursele europene au inceput tranzactiile, joi, in scadere puternica, urmand evolutia negativa a pietelor de capital la nivel global, in urma invadarii Ucrainei de catre fortele militare ruse. Indicele paneuropean STOXX 600 este in declin cu 3,25%, DAX al bursei din frankfurt cu 4%, iar CAC 40 al bursei…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat, sambata, peste 1.500 de incalcari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, cel mai mare numar inregistrat in acest an, informeaza The Guardian. Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Rusia a trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii rus. Informația vine pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident și Rusia,…