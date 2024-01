Stiri pe aceeasi tema

- Veste șoc in lumea fotbalului romanesc! Cristi Tanase, fostul fotbalist de la Steaua București, a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Iata cum s-au prins polițistii ca Dodel era sub influența substanțelor interzise!

- La data de 18 decembrie ora 00:50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe raza comunei Vicovu de Jos pe DN 2 E, au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autovehicul ce se deplasa spre Voitinel.…

- Joi, 23 noiembrie, in jurul orei 08.30, polițiștii Biroului Rutier Turda au depistat pe strada Libertații din municipiul Turda, un tanar de 30 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, polițiștii Biroului Rutier l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive,…

- Vestea ca Dorian Popa a fost prins drogat la volan, imbracat doar intr-un halat, a starnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. In timp ce unii ii iau apararea, alții susțin ca vloggerul nu este un model de urmat pentru tanara generație. Ce a declarat Bianca Dragușanu dupa ce artistul a fost…

- Informația ca Dorian Popa a fost prins drogat la volan, imbracat doar intr-un halat, a starnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. In timp ce unii il critica pe vlogger, alții ii iau apararea. Marian Godina este unul dintre cei care a avut o reacție pozitiva la adresa artistului, dupa ce acesta…

- Polițiștii ilfoveni l-au oprit pe Dorian Popa aseara in comuna Domnești, in timp ce conducea o masina de lux. In urma verificarii cu aparatul drugtest, a reieșit ca șoferul consumase canabis, asa incat permisul i-a fost retinut si a fost deschis un dosar penal.

- Veste șoc din showbiz-ul romanesc. Dorian Popa, prins drogat la volan. Ce substante ar fi consumat artistul, detaliul care i-a uimit pe politisti. Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Ce substante ar fi consumat cantarețul Dorian Popa a fost prins drogat la volan in timp ce se deplasa prin Domnești.…

- Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost prins la volan vineri, in jurul orei 21.00, in Domnești, conducand o mașina sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit surselor Digi24, este vorba de artistul Dorian Popa, influencer celebru in randul tinerilor. Acesta a fost testat și condus ulterior…