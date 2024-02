Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu pentru o expertiza de specialitate. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan,…

- Buletin de presa La data de 15 februarie 2024, ora 05.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Panciu au depistat in trafic, pe DJ 205E, in comuna Țifești, un autoturism condus de un barbat, care a prezentat la control un permis de conducere provizoriu, eliberat de autoritațile din Marea Britanie. Cu…

- Un barbat din Timișoara care facea școala de șoferi și se pregatea sa ia permisul a fost prins drogat la volan chiar in timpul probei practice. „La data de 13 februarie, in jurul orei 11:30, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au oprit pentru control pe strada Paul Constantinescu din Timișoara, un…

- Dorian Popa a vorbit despre cand iși primește permisul de conducere, dupa ce a fost prins drogat la volan. Artistul a facut un anunț pentru fanii sai de pe rețelele de socializare. Iata ce a transmis cantarețul!