- Anticipata reuniune a membrilor serialului "Friends" (Prietenii tai), amanata din cauza pandemiei, va incepe sa fie filmata peste o luna, a dezvaluit intr-un interviu radiofonic David Schwimmer, interpretul personajului Ross Geller, relateaza EFE.

- Suntem convinși ca avem pe aici oameni care s-au uitat de cel puțin 3-4 ori la intreg serialul FRIENDS. Ei bine, dupa ieșirea lui de pe Netflix, care s-a concretizat la inceputul acestui an, serialul nu a mai putut fi vizionat legal in Romania. FRIENDS este o producție WARNER Media, așa ca serialul…

- George Clooney si Julia Roberts vor juca din nou impreuna. Revista Variety scrie ca cele doua staruri din “Ocean’s Eleven” vor juca intr-o comedie romantica. Povestea este cam așa: un cuplu divorțat calatorește tocmai in Bali pentru a-și impiedica fiica sa se casatoreasca. Filmarile vor incepe chiar…

- Veste super buna! Daca in ianuarie inca nu știam detaliile astea, se pare ca producatorii incep ușor-ușor sa dezvaluie detaliile despre povestea de dinainte de „Game of Thrones”, care va fi ecranizata in 2022! Așadar, pregatiți? Filmarile pentru „House of the Dragon” incep in aprilie. Seria evenimentelor…

- Fani ai serialului „Peaky Blinders”, avem vești bune. Filmarile pentru sezonul 6 al serialului s-au reluat, iar Tommy Shelby pare a avea o tunsoare noua. Noul sezon al serialului ar fi trebuit sa aiba premiera in primavara acestui an, dar filmarile fiind oprite total din cauza pandemiei, cel mai porbabil…

- Netflix Romania pierde cateva licențe importante de la 1 ianuarie. Printrele filmele/serialele care nu se vor mai regasi pe platforma se numara „Friends”, „The Big Band Theory”, toate filmele „Harry Potter”, „Fresh Prince” sau „Grand Hotel”. Toate aceste lucruri se intampla pentru ca HBO va lansa și…