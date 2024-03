Stiri pe aceeasi tema

- La aproape cinci luni de la moartea lui Matthew Perry, la varsta de 54 de ani, testamentul actorului din „Friends” a fost facut public. Din acest document, intocmit in 2009 si publicat de revista People, reiese ca actorul care l-a interpretat pe Chandler Bing avea o avere de 120 de milioane de dolari…

- Un bunic a lasat moștenire jumatate de milion de lire sterline, dar nepoatelor sale doar 50 de lire sterline. Decizia a declanșat procese in familie care s-a incheiat zilele trecute cu o decizie finala a judecatorilor. Aceștia au considerat ca alegerea barbatului a fost perfect legitima, informeaza…

- Potrivit Biroului medicului legist din Los Angeles, moartea actorului a fost cauzata de „efectele acute” ale ketaminei, un anestezic folosit uneori pentru a combate depresia.Moartea sa a fost cauzata si de alti factori, potrivit aceleiasi surse: „inec”, „boala coronariana” si „efectele buprenorfinei”,…

- Ancheta privind circumstantele mortii actorului Matthew Perry a fost inchisa oficial de catre Departamentul de Politie din Los Angeles, a dezvaluit People, relateaza News.ro. Biroul medicului legist din Los Angeles precizeaza, de asemenea, pe site-ul sau, ca ancheta a fost inchisa. Potrivit acesteia,…

- Perry, 54 de ani, devenit celebru pentru interpretarea personajului Chandler Bing in sitcomul american de succes "Friends", a fost gasit "in stare de inconstienta in piscina resedintei sale" pe 28 octombrie, dupa care a fost pronuntat decesul.O examinare post-mortem a concluzionat ca Perry a murit din…