Când aerul din casă este viciat, sănătatea noastră este în pericol Nu este un moft – calitatea aerului interior trebuie sa se imbunatațeasca, cat mai curand O știm cu toții – cladirile moderne (chiar si din Romania) sunt foarte bine anvelopate și eficiente din punct de vedere energetic. Insa eliminarea ori blocarea surselor de aer proaspat este o problema ce poate cauza disfuncționalitați deosebit de grave ale aerului interior. Ce riscam? Daca contaminanții se acumuleaza in interior, familia noastra poate incepe sa experimenteze efecte si simptome de boala. Astfel, daca cineva din familie este predispus la alergii, este posibil ca simptomele sa se exacerbeze.… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

