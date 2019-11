Cancerul cerebral cauzat de un produs pe care îl folosim zilnic! Avertismentul unui celebru medic neurochirurg "In calitatea mea de medic neurochirurg ma intalnesc foarte des cu o serie numeroasa de provocari neurochirurgicale. Printre bolile cele mai frecvente pe care le tratez se numara afectiunile degenerative ale coloanei spinale, iar operatia pe care o fac cel mai des este cea de hernie de disc lombara urmata de cea cervicala. A doua ca patologie degenerativa este stenoza de canal in principal cea lombara cu care se confrunta multi pacienti romani care vin la mine sa se trateze. De asemenea, constat in ultima perioada un numar alarmant de pacienti care vin cu tumori in zona capului si a coloanei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

